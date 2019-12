The Witcher 3 di nuovo sulla cresta dell’onda | la serie tv spinge nuovamente il gioco di

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 29 dicembre 2019) Di tempo dalla sua (prima) uscita ne è ormai passato un bel po', ma The3 non sembra avere alcuna intenzione di cedere il passo alche avanza. Era la primavera inoltrata del 2015 quando il titolo targato CD Projekt RED fece il suo trionfale ingresso nel mercato videoludico, con i numeri fatti registrare al box office che lo hanno di fatto incoronato come un vero e proprio successo. E sono numeri che non hanno chiaramente lasciato il tempo che hanno trovato nemmeno nel giro di altri media. Il mondo delletv ad esempio è risultato essere parecchio ricettivo al fascino di Geralt di Rivia, con Netflix che non ha perso tempo a sfornarne un adattamento per la sua piattaforma streaming. Ed è unache sta immancabilmente calamitando le attenzioni, complici anche le indubbie doti di Henry Cavill, che presta le proprie sembianze e i propri servigi allo strigo della ...

