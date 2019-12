Texas | attacco ad una chiesa | due morti | uno è l' attentatore

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Due persone sono state uccise e un’altra persona è rimasta ferita in una sparatoria in unain. L’episodio è avvenuto intorno alle 9.57 (ora locale) nella West Freeway Church of Christ, che si trova nella città di White Settlement, appena fuori Fort Worth. ”È tutto molto tragico”, ha detto ai giornalisti il portavoce dei vigili del fuoco di Fort Worth, Mike Drivdahl. MedStar, il fornitore di servizi di ambulanza a Fort Worth e in altre città nel nord del, ha confermato a Fox News che due persone sono state uccise mentre un’altra era in condizioni critiche. Le vittime avevano un’età compresa tra 30 e 60 anni. Uno deiè l’assalitore.

