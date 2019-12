Terremoto oggi in Basilicata | due scosse di magnitudo 3 0 e 2 9 a Potenza | Domenica 29

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019)in: sono state due lepiù forti che hanno fatto tremare la terra nel Potentino. La prima, di3, è stata registrata alle ore 22.32 di sabato 28 dicembre e ha avuto come epicentro Pignola. Per approfondire leggi anche: Scossa di3 a. Il sisma è stato avvertito dagli abitanti di tutta la regione. L’Ingv ha rilevato un altra scossa alle 22.57 sempre con lo stesso epicentro e di intensità 2.9. Poi ne sono seguite altre di intensità minore (alle 23.09 di2.1) ancora con epicentro Pignola a pochi chilometri da. Gente spaventata ma per fortuna non si registrano danni. Sui social network molti utenti hanno prontamente segnalato di aver avvertito l’evento sismico. Sono decine le telefonate al centralino dei Vigili del Fuoco di Benevento da parte dei cittadini che hanno avvertito le due ...

