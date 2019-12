Teresa Bellanova | missione ammazza-M5s | Diamoci una risposta il governo

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) La renzianacontinua la sua operazione-M5s. La ministra dell'Agricoltura, giorno dopo giorno, si avvicina all'obiettivo grosso e oggi, in un'intervista a Repubblica, mette nero su bianco ladi Italia Viva congelata, non senza mugugni del grande capo Matteo Renzi, du

repubblica : Teresa Bellanova: “Ora basta totem. Via il reddito di cittadinanza e ridiscutiamo quota 100” - repubblica : Oggi su Rep: ???? Teresa Bellanova: “Ora basta totem. Via il reddito di cittadinanza e ridiscutiamo quota 100” [di GI… - matteorenzi : L’attacco a Teresa Bellanova non è solo disgustoso. È anche, più banalmente, incredibilmente falso. Tutti con te, T… -