Tennis | Roger Federer sconfigge Alexander Zverev nell’esibizione ad Hangzhou

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Si è concluso oggi per lo svizzeroe il tedescoil percorso che ha visto entrambi impegnati nei tornei di esibizione didi questo periodo di preparazione. Dopo i match sudamericani, oggi è andato in scena il confronto tra i due ad, in Cina. Un match altamente spettacolare che ha visto il successo del n.3 del mondo con il punteggio di 6-1 6-7(7) 6-2. Una sfida nella quale entrambi si sono concessi giocate degne del contesto in cui si trovavano, divertendosi e interpretando al meglio la loro partita.

TennisWorldit : Dorochenko: 'Vi racconto di quando Roger Federer si è storto la caviglia' - Tennis_Ita : Nadal: 'Sogno i Giochi del 2024 al Roland Garros. Federer? Non è più forte di me' -