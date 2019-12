Tagli capelli uomo | i peggiori del 2019

Leggi la notizia su gqitalia

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sulle passerelle tutto acquista un fascino particolare e singolare. Dai modelli truccati più delle donne adiche sembrano chiome pirotecniche, fino ad abiti eccentrici. Un conto è parlare di uno show, un altro è di avere il coraggio di camminare per strada agghindati in questa maniera. Se proprio dobbiamo fare un bilancio di fine anno, di certo consigliamo di lasciarsi alle spalle quantità eccessive di gel, idiasimmetrici e le frangette a punta. Meglio un codino, un look sale e pepe o uno tra ipiù googlati dagli italiani. Qui sei look avvistati durante la fashion week Autunno/inverno-20 da non proporre al barbiere. Il concetto è lo stesso del paragone Instagram vs Reality: belli e divertenti in scena, non adeguati alla quotidianità. L'effetto ";arricciaspiccia" di Angus ...

hsvnflower : gli stanno crescendo i capelli SARÀ MEGLIO CHE SE LI TAGLI ENTRO MARZO - luatom : RT @VanityFairIt: La frangia è un vero modo di essere. Ma se è il vostro, è fatta - VanityFairIt : La frangia è un vero modo di essere. Ma se è il vostro, è fatta -