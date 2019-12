Svolta Roma | Friedkin riporta Totti e De Rossi in giallorosso! DETTAGLI

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lasta per passare nuovamente di mano. Il club giallorosso sta disputando una buona stagione con Fonseca in panchina ma dopo le ultime vicende Pallotta sembra sempre più intenzionato a cedere il club. Il futuro presidente dovrebbe essere l’imprenditore Dan Frindkin, tra domanda ed offerta ballano circa 20 milioni di euro e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Pallotta eavrebbero deciso di non inserire nella trattativa l’eventuale costruzione del nuovo stadio a Tor di Valle anche perchè la situazione risulta al momento in alto mare. fatti. Pallotta chiede 780 milioni di euro al lordo dei 272 di debiti,è ormai vicinissimo e si prepara a rilanciare con un’offerta in grado di accontare l’attuale numero uno giallorosso. Ed il nuovo presidente sarebbe pronto a presentarsi con il botto ovvero con il ritorno di due bandiere nelle ...

