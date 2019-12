Supernatural 13 | le puntate di domenica 29 dicembre in onda su Rai 4

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 29 dicembre 2019)13 su Rai 4 – Quattro nuovi episodi della tredicesima stagione insabato 28 e29alle 19:30. Anticipazioni. Continua l’avventura nel weekend con i fratelli Winchester, da sabato scorso infatti Rai 4 si è decisa ha trasmettere i nuovi episodi della tredicesima stagione di. L’appuntamento è per ogni ogni sabato ealle 19:30. Nel primo appuntamento con, sabato 28alle 19:30, andranno inil quarto e il quinto episodio della tredicesima stagione ancora inedita in Italia.29, sempre alle 19:30, andranno inil il sesto e il settimo episodio. Ecco le anticipazioni: Episodio 13×04 – Sabato 28Sam e Dean decidono di portare con loro Jack per risolvere un nuovo caso, dove alcune persone sono state uccise dai loro familiari deceduti. I tre scoprono che ...

