Striscia la Notizia | Giulia Calcaterra al veleno contro Alessia Reato | scontro tra ex

(Di domenica 29 dicembre 2019) La frecciatasa diadPer alcuni anniedhanno condiviso il bancone dila, il tg satirico di Antonio Ricci. Come vanno i loro rapporti? Praticamente l’ex velina è sparita dal piccolo schermo dopo quell’esperienza televisiva e di recente ha avuto un confronto con i suoi follower di Instagram. Infatti la ragazza ha risposto ad una serie di domande poste da quest’ultimi. Sembra proprio cheabbiano troncato i loro rapporti subito dopo la loro esperienza a. D’altronde era risaputo che tra le due non c’è mai stato nessun feeling. Le due ex veline dilanon si sono mai sopportate “Tu esiete ancora amiche?”, la domanda diretta di un fan. “Io e chi?”, la risposta secca di. In poche parole quest’ultima ha fatto intendere che ...

