Stefano Macchi svuota il sacco | ecco cosa è successo con Cecilia a Temptation Island Vip

(Di domenica 29 dicembre 2019)si confessa a Non succederà piùha rilasciato una lunga intervista a Non succederà più, un programma in onda su Radio Radio. Il ragazzo ha avuto di raccontareè accaduto durante e dopo la sua esperienza aVip 2. In primis ha precisato in che rapporti è con la tentatriceZagarrigo e che a settembre era stato frainteso. “Questo è quello che dite voi, quello che sostiene Anna. Noi eravamo sempre in costume, tutti struccati. Ho conosciuto una ragazza diretta, semplice, molto simpatica con la quale ho legato in amicizia”, ha confessato il compagno della speaker e prof di Amici, Anna Pettinelli. La sua esperienza con Anna Pettinelli aVip 2 Intervistato da Giada Di Miceli per Non succederà più, l’ex partecipante diVip 2,ha continuato così: “Io personalmente lui lo vedo molto ...

