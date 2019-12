Stefania Pezzopane | chi è | età | peso | altezza | carriera e vita privata

Leggi la notizia su inews24

(Di domenica 29 dicembre 2019)è una politica italiana, fidanzata con Simone Coccia. Scopriamo chi è Nome:Cognome:Data di nascita: 5 Gennaio 1960 (59 anni) Luogo di Nascita: L’Aquila Segno Zodiacale: Capricorno: 1,50 cm: 60kg Account Instagram Account Facebook, ha frequentanto il Liceo Ginnasio Domenico Cotugno, dopo il diploma di maturità è entrata in politica nella Federazione Giovanile Comunista Italiana. Nel 2002 … L'articolo, chi è: età,proviene da www.inews24.it.

ekuonews : Il 2019 è iniziato con la bruciante sconfitta alle regionali, non mi sono persa d’animo, ho continuato a far sentir… - PinoSancris : RT @3DaysofCondor: 'Le donne di Simone? Ne ha avuta una ogni due giorni. Ma è una cosa vecchia. Il costume non lo avrei indossato' https://… - 3DaysofCondor : 'Le donne di Simone? Ne ha avuta una ogni due giorni. Ma è una cosa vecchia. Il costume non lo avrei indossato'… -