Stanislav Lobotka | statistiche | età e carriera dell’obiettivo azzurro

(Di domenica 29 dicembre 2019) Obiettivo del Napoli, le caratteristiche del centrocampista slovacconon inizia certo lanel migliore dei modi. Prima un’esperienza in Russia, poi una in Estonia prima di tornare in patria. Il primo passo tra i grandi avviene con il trasferimento all’Ajax nel 2013, ma in Olanda ottiene solo una presenza e gioca perlopiù nella squadra delle riserve prima di tornare in Slovacchia. Il ragazzo prova allora a farsi le ossa in Danimarca: tra Odense e Nordsjælland passano altri 3 anni e arriva anche la prima chiamata nella nazionale maggiore, dove conosce Marek Hamsik.ingaggiato dal Celta Vigo Nel 2017 la vita disembra conoscere finalmente una svolta. Il passaggio alla Liga rischia di essere traumatico, ma poco a poco lo slovacco riesce a prendere sicurezza, diventando comunque da subito un perno della sua nuova ...

