Sport italiano in lutto 3 volte campione del mondo | si è arreso alla malattia

(Di domenica 29 dicembre 2019) Una brutta notizia scuote ildella kickboxing. E’ morto all’età di 48 anni Gianmario Zerbini, tredelin questa disciplina. “Cico”, come era conosciuto nell’ambiente, era malato da tempo e il suo ultimo successo sul ring risaliva al 2011 nella categoria dei medio-massimi. Come rivelato da gazzetta.it, Zerbini è deceduto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure nel quale era stato ricoverato. Un passato anche da calciatore quello del kickboxer, tra le file del Pietra Ligure sul finire degli anni ’90. Figlio di Mario Zerbini (ex vicecomandante della polizia locale di Pietra Ligure) lascia una figlia, Vittoria e la sorella Roberta. Grande tifoso del Genoa, Negli ultimi giorni ha avuto tanta solidarietà e affetto dai gruppi del cuore della tifoseria rossoblù, in particolare dBrigata Speloncia. Gianmario Zerbini era molto conosciuto in Riviera non soltanto ...

