Spoils system | le nomine dei giallorossi nelle Authority e nelle società partecipate

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ci sono 400che attendono il governo M5S-PD: già a gennaio saranno designati i primi nomi di peso. Ma resta l’enorme impasse per le Autorità di garanzia. Repubblica oggi pronostica il ritorno di Ernesto Maria Ruffini per le Entrate, l’arrivo di Alessandra Dal Verme per quella del Demanio e la riconferma di Benedetto Mineo all’Agenzia Dogane e Monopoli.: ledei gialloverdiIn ogni caso dine mancano ancora molte e il 2020 sarà l’anno decisivo. Spiega oggi Carmelo Lopapa: Il governo invece è nella palude per Garante per la Privacy e Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom). Entrambe scadute da mesi, stanno procedendo in regime speciale di proroga fino al 31 dicembre. Lo stallo è totale, in assenza di una intesa politica soprattutto nella maggioranza. ...

