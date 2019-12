Spagna | disabile gettato in un fiume Fermata baby gang di minorenni

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) In, unè stato insultato, maltrattato e poiin un. Fermati 7 giovani facenti parte di una, tra cui alcunineldaA Las Torres de Cotillas, una provincia della Murcia (), unè stato vittima di maltrattamenti e insulta da parte di unalocale. I fatti risalgono a metà novembre, quando la vittima costretta a stare in sedie a rotelle, era stata presa di mira in un parco, insultata dai giovani e legato mani e piedi ad una panchina.L’uomo è stato preso di mira anche nella sua abitazione, dove laavrebbe rubato gioielli, soldi e orologi di valore, ripulendolo quindi di tutti suoi averi. Pochi giorni dopo questi eventi, l’uomo ha sporto denuncia alla caserma di Benemerita, ma sulla strada avrebbe incontrato uno dei giovani dellache lo avrebbe ricattato ...

