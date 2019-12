Sono io il poliziotto misterioso che sparò ai terroristi palestinesi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Nel 1973 la strage di Fiumicino ad opera di un commando di. Parla l'ex agente Antonio Campanile: "Qualcuno ha voluto tenere nascosta questa storia" "Quando ho sentito l'esplosione, ierano già entrati".le 12.51 del 17 dicembre 1973. Nell’area transiti dell’aeroporto di Fiumicino un commando di cinquefa irruzione carico di armi ed esplosivi. I fadayyin esplodono raffiche tra la folla e prendono in ostaggio sei agenti. È l'inizio della più sanguinosa strageca in Italia, dopo quella di Bologna: 32 morti e 17 feriti. Un eccidio firmato "Settembre Nero". Se anche quest’anno non avete sentito parlare di quei drammatici eventi, non dovete stupirvi. È una pagina di storia carica di domande senza alcuna risposta e misteri in parte ancora coperti dal "segreto di Stato". Tra questi, oggi ne spunta un altro. È la ...

