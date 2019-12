Sondaggi elettorali | la Lega vola | sfiducia al governo giallorosso

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019): a meno di un mese dalle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria cala ancora la fiducia nel. Al tempo stesso torna a salire la: prima di chiudere il 2019 c’è ancora tempo per capire come la pensano gli italiani sule sulle eventuali elezioni politiche. E il … L'articolo: laalproviene da www.inews24.it.

LegaSalvini : SONDAGGI ELETTORALI, LA LEGA TORNA A CRESCERE: PD E M5S INSIEME HANNO MENO VOTI DI SALVINI - fanpage : Sondaggi elettorali: Lega ancora in calo, Pd in risalita. Bonaccini in vantaggio in Emilia Romagna - marco_cevolani : L'ultimo sondaggio in Emilia Romagna: Bonaccini ha aumentato il vantaggio su Borgonzoni -