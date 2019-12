Slalom Lienz 2019 sci alpino | orario d’inizio | tv | pettorali di partenza

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Mikaela Shiffrin contro tutte. L’americana è ritornata in vittoria in gigante ieri ed oggi punta al bis tra i pali stretti. Shiffrin nettamente favorita con Petra Vlhova e Wendy Holdener che rappresentano le principali avversarie. In casa Italia l’obiettivo è provare a conquistare un posto nella top-10, magari con Irene Curtoni o Federica Brignone. Di seguito il programma completo dellodi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.: PROGRAMMA ED’INIZIO DOMENICA 29 DICEMBRE: ore 10.00: Prima mancheore 13.00: Seconda mancheCOME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING Diretta tv su RaiSport ed ...

ItaliaTeam_it : BRAVAAA! ?? A Lienz Marta #Bassino è seconda nello slalom gigante di Coppa del Mondo! #ItaliaTeam @Fisiofficial - elenamicio : RT @ItaliaTeam_it: BRAVAAA! ?? A Lienz Marta #Bassino è seconda nello slalom gigante di Coppa del Mondo! #ItaliaTeam @Fisiofficial https:/… - evangelista1951 : RT @ItaliaTeam_it: BRAVAAA! ?? A Lienz Marta #Bassino è seconda nello slalom gigante di Coppa del Mondo! #ItaliaTeam @Fisiofficial https:/… -