Sesso e rapporti orali possono causare il cancro? I segnali pre-tumorali che permettono

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’HPV, conosciuto come “Papilloma virus” si trasmette attraversosessuali completi e penetrazione, ma non solo: molte donne contraggono il virus attraverso il contatto fisico (lacerazioni, tagli e abrasioni della pelle) oppure praticandoorale. L’utilizzo del profilattico, dunque, benché protegga da molte malattie a trasmissione sessuale, non difende totalmente dall’HPV. “C’è un alto picco di incidenza dell’infezione subito dopo i primisessuali, soprattutto in età giovanile, quando l’epitelio che riveste il collo dell’utero o cervice uterina, già fisiologicamente sottoposto a rimaneggiamenti maturativi, va incontro più facilmente a microtraumatismi e quindi è più aggredibile dal virus“, spiega Rosa De Vincenzo, ginecologa dell’Università Cattolica. Come precisa la dottoressa è necessario sapere che “qualsiasi ...

