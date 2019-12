Sese il cucciolo scappato ALLA MORTE (Di domenica 29 dicembre 2019) I cani a volte si mettono nei guai e hanno bisogno di persone che con amore gli prestano soccorso. Questo è quello che è successo con un cucciolo, la cui vita era in pericolo. Il 30 aprile 2016, un cucciolo di cinque mesi di nome Sese era scappato di casa e mentre girovagava si era spaventato per un’auto a Woonsocket, nel Rhode Island. A quel punto attraversò un tunnel attraverso il quale scorre un ruscello e percorse quasi 8 metri di distanza. Spaventato, si aggrappò al lato del tunnel e non riuscì a uscire. Gli sforzi dello staff locale per salvare il cane non fecero che peggiorare le cose: “Abbiamo cercato di aiutarlo, ma avevamo paura di spaventarlo ancora di più”, ha dichiarato Peggy Edwards. Quindi hanno deciso di chiamare la polizia e i vigili del fuoco. L’agente Joe ... Leggi la notizia su bigodino

