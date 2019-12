Serie A | le squadre e i giocatori migliori nel 2019 – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Quali sono icalciatori e ledell’interno anno solare? Da Luis Alberto a Cristiano Ronaldo, passando per l’Atalanta –Ilè ormai volto al termine ed è tempo di bilanci. Quali sono stati i calciatori e ledellaA nel corso dell’intero anno solare? Da Luis Alberto a Cristiano Ronaldo, passando per Lazio e Atalanta. Guarda ilper scoprire i gradini più alti del podio. Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 212 - Leonardo #Bonucci ha vinto 212 incontri in Serie A nell'ultima #decade, solo tre squadre hanno fatto meglio n… - federicocasotti : Dimentichiamoci i nomi delle squadre per un attimo. Quando si affrontano una squadra che gioca a memoria, miglior… - sportli26181512 : Empoli-Livorno, formazioni ufficiali e risultato in diretta live: Il derby toscano chiude il 2019 e la 19^ giornata… -