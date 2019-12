Senzatetto morto di freddo a Verona

Unnigeriano di 45 anni è stato trovatoin un giardino pubblico a. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato il corpo disteso a terra. L'uomo sarebbe deceduto per il, visto che nella notte la temperatura era scesa sotto lo zero. Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza. L'immigrato era solito dormire alla stazione di Porto Vescovo ed era conosciuto dai volontari della Ronda della Carità che gli garantivano il pasto.(Di domenica 29 dicembre 2019)