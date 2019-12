Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ilavrebbe già il nome e almeno quindici deputati del MoVimento Cinque Stelle sono pronti al salto della quaglia. La repentina uscita di Lorenzo Fioramonti da Palazzo Chigi genera una voragine all’interno del movimento pentastellato animato più che mai da lotte intestine per rimborsi di parlamentari mai effettuati e ambite poltrone mai ottenute. A guidare questa nuova fronda è proprio l’ex ministro dell’Istruzione che in queste ventiquattr’ore sembra aver dato un’accelerata alprogetto ambientalista e di sinistra. In queste ore si ragiona anche sul nome da assegnare a questa nuova formazione politica. "Eco", sarebbe una tra le ipotesi sul tavolo, dicitura che starebbe per "ecologia" ma anche per "economia", due temi a cuore proprio al professore di Economia politica. E questo mentre il premier Giuseppe Conte ha categoricamente smentito qualsiasi genesi di ...

ilfogliettone : Scisma grillino, arriva nuovo gruppo parlamentare. Di Maio trema - -