Scienza | dal bosone di Higgs alle onde gravitazionali | nei primi 20 anni del 2000

(Di domenica 29 dicembre 2019) Hanno esordito con la mappa del Dna umano per arrivare a risposte attese da decenni, come la scoperta deldi, grazie al quale esiste la massa e con essa ogni cosa compresi gli esseri umani, la scoperta dellepreviste un secolo prima da Albert Einstein e la prima fotografia di un buco nero. I20delsono stati un crescendo di scoperte epocali, rese possibili dalla disponibilità delle macchine complesse e gigantesche tipiche della Big Science, la nuova organizzazione della ricerca basata sulle grandi collaborazioni internazionali. Computer avanzatissimi hanno permesso di ricostruire la mappa del genoma umano, presentata il 26 giugnodal progetto internazionale Human Genome Project e dall’azienda Celera, fondata da Craig Venter. Quest’ultimo, quattropiù tardi, ha sfruttato il connubio fra computer e biologia per ...

