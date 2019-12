Sci alpino | stagione finita per Christopher Neumayer Grave infortunio per l’austriaco

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Purtroppo i timori per quanto visto in pista sono stati confermati dagli esami strumentali: nel supergigante valido per la combinata della Coppa del Mondo di sci, secondo quanto scritto da NeveItalia.it, ha riportato la rottura del crociato anteriore e della testa della tibia. Il ginocchio sinistro dell’austriaco ha ceduto a causa di una brutta caduta, seguita da un forte impatto con le reti di protezione: subito lo sciatore aveva fatto capire che l’era serio, ed ora la suaa Bormio. Per lui operazione in programma già nella giornata di domani e rientro alle gare, si spera, nel prossimo inverno. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

