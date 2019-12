Sci alpino | Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Lienz | strapazzate Vlhova e Gisin

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019)ha vinto lodi, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci. Tutto secondo pronostico, non ci sono state sorprese sul pendio austriaco e la Reginetta indiscussa del Circo Bianco ha letteralmenteto la scena come ci si aspettava alla vigilia dell’evento. La statunitense si è imposta col tempo complessivo di 1:48.89, ha timbrato così la doppietta in questa località dopo aver trionfato anche nel gigante di ieri (primo back-to-back in carriera a) e ha infilato la terza vittoria stagionale in questa specialità dove è oggettivamente insuperabile: 64 vittorie nel massimo circuito itinerante con 91 podi complessivi, stiamo parlando di una fuoriclasse fuori da ogni logica che ad appena 24 anni sta continuando a scrivere record.era attesa da una bella sfida con la slovacca Petravisto che nella prima manche ...

Fisiofficial : DOMINIK PARIS MOSTRUOSO! VINTA ANCHE LA SECONDA DISCESA DI BORMIO! IL CAMPIONE ALTOATESINO CONQUISTA LA VETTA DELLA… - Gazzetta_it : #Sci #Paris da urlo: è il quinto centro a #Bormio, vola in testa alla Coppa - Fisiofficial : L'ITALIA SORRIDE ANCHE TRA LE DONNE: MARTA BASSINO È SECONDA NEL GIGANTE DI LIENZ VINTO DALLA SHIFFRIN! BRIGNONE AI… -