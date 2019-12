Sci alpino | Hannes Reichelt si è rotto il crociato | stagione finita | carriera a rischio

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019)si èildestro. Bruttissima notizia per lo sciatore austriaco che ieri era caduto durante la discesa di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di scie poi vinta dal nostro Dominik Paris. Il 39enne era scivolato dopo circa quaranta secondi di gara sulla difficile pista Stelvio ed era finito contro le reti. C’era subito stata la sensazione di un infortunio grave e gli esami clinici lo hanno purtroppo confermato: rottura del corciato e anche strappo del tendine rotuleo. Il velocista è già stato operato presso la clinica Kettenbruecke di Innsbruck (Austria), la suatermina qui e si teme che possa essere conclusa anche la suavisto che il 5 luglio spegnerà 40 candeline. Stiamo parlando di un’icona dello sci: Campione del Mondo in SuperG nel 2015, argento iridato in discesa nel 2011, vincitore di 13 ...

