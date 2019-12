Sci alpino | Dominik Paris | “SuperG discreto | si sente la stanchezza Non so se basta il

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019)ha chiuso al secondo posto il superG della combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci. L’azzurro, reduce da due vittorie consecutive in discesa sulla Stelvio, si è presentato al cancelletto di partenza con l’obiettivo di ottenere un buon risultato in vista dello slalom del pomeriggio dove dovrà andare a caccia di punti importanti per continuare a inseguire il sogno della Sfera di Cristallo. Il 30enne ha chiuso a tre centesimi dal norvegese Aleksander Kilde, ha 74 centesimi di margine sullo svizzero Loic Meillard e 94 sul francese Alexis Pinturault, slalomisti puri che sembrano gli avversari più temibili.ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Un superG. Oggi sila, sulla Carcentina ho sciato malissimo. Un bel superG veloce, andante, con diversi punti ...

