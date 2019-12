Sci alpino | Alberto Tomba | “Dominik Paris è come me | vince quando sbaglia | un bel manzo

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Dominikha fatto letteralmente saltare il banco nel giro di 24 ore, ha vinto due discese libere consecutive a Bormio ed è balzato in testa alla classifica della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci. L’azzurro ha compiuto una doppia magia sulla mitica Stelvio, la pista prediletta in cui ha trionfato addirittura sei volte nel corso della sua eccellente carriera (cinque in discesa, una in superG): il nostro portacolori sta facendo sognare tutti gli amanti del Circo Bianco e sta avvicinando molto pubblico a questo sport che resta il più seguito alle nostre latitudini per quanto riguarda le discipline invernali. Il 30enne è indubbiamente il padrone indiscusso di Bormio e ora sogna seriamente di lottare per la Sfera di Cristallo generale, il “coppone” che in Italia manca da addirittura 25 anni ovvero dalo alzò al cielo nell’ormai lontano ...

Fisiofficial : DOMINIK PARIS MOSTRUOSO! VINTA ANCHE LA SECONDA DISCESA DI BORMIO! IL CAMPIONE ALTOATESINO CONQUISTA LA VETTA DELLA… - Gazzetta_it : #Sci #Paris da urlo: è il quinto centro a #Bormio, vola in testa alla Coppa - Fisiofficial : L'ITALIA SORRIDE ANCHE TRA LE DONNE: MARTA BASSINO È SECONDA NEL GIGANTE DI LIENZ VINTO DALLA SHIFFRIN! BRIGNONE AI… -