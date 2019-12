Scacchi | Carlsen riparte davanti a tutti e caccia il pokerissimo al Mondiale Blitz 2019

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Non c’è pausa per ildi2020. A Mosca (Russia) dopo la tre giorni dedicata al Rapid (15+10) è cominciata la battaglia per il titolo iridato, che varrà assegnato domani sera al termine di 21 serratissime partite. Con una cadenza di tre minuti più due secondi di incremento per ogni mossa si sono oggi svolti i primi 11 incontri e, manco a dirlo, troviamo ancora una volta il norvegese Magnus(2865). Dopo aver conquistato il titolo in rapid, il campione in carica ha voluto mettere in chiaro le cose fin da subito anche oggi, cominciando al meglio la rincorsa a quello che sarebbe il suo quinto successo nel format di gioco e il terzo consecutivo. 9 punti su 11 possibili per il cannibale dell’ultimo decenniostico, dove spicca però la sconfitta nel settimo match contro il russo Dmitry Andreikin (2780), specialista delche ha ...

zazoomblog : Scacchi Mondiali Rapid 2019: Magnus Carlsen campione per la terza volta Firouzja secondo. Humpy Koneru iridata femm… - OA_Sport : Scacchi, Mondiali Rapid 2019: Magnus Carlsen solo in testa nel torneo open, in quello femminile è battaglia aperta -