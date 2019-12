Sau ingordo: “C’è ancora qualcosa da migliorare, ci lavoreremo su” (Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Tre gol nella sua serata magica, ma Marco Sau crede che ci sia ancora qualcosa da migliorare. E’ forse questo il segreto di un Benevento che oggi ha guidato lui al successo sull’Ascoli. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn: Record – “Volevamo chiudere l’anno nel migliore dei modi, battendo il record della Juve perché ci tenevamo. Era un grande stimolo prima delle vacanze. Ora ricarichiamo le batterie e ci concentriamo per il prossimo anno”. Intensità – “Il nostro cammino è stato caratterizzato dall’intensità e dal non accontentarsi. Il mister mi ha fatto i complimenti, ma niente di che. Il gol di tacco? Puro istinto, ho visto il difensore in ritardo e ho pensato di metterla nell’angolino con il tacco”. Miglioramenti – “Non era facile fare ... Leggi la notizia su anteprima24

