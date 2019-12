Sandra Milo | “Per 17 anni sono stata l’amante di Federico Fellini Giulietta Masina? Le

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019)protagonista della puntata di 'Domenica In' trasmessa il 29 dicembre. L'attrice ha ricordato la relazione clandestina avuta con. Durò 17e, secondo quanto racconta, sarebbelei a decidere di interromperla quando il regista le chiese di vivere il loro amore alla luce del sole. Attualmente,è fidanzata con Alessandro Rorato.

caroletta71 : RT @ida90ida: Vi spiego le parole di Sandra Milo: non ha accettato la proposta di Fellini perché poi sarebbe diventata lei la donna tradita… - LongoOlgaMaria_ : RT @SilvyeJolie: SANDRA MILO CHE 'Sono piena di ragazzotti che mi girano intorno ma io penso che sia per rubarmi la borsa' CON DIETRO PAOLO… - Profilo3Marco : RT @HuffPostItalia: Sandra Milo: 'Io e Fellini? Amanti per 17 anni. Oggi ho un sacco di ragazzotti che mi ronzano intorno' -