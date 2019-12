Sandra Milo | Io e Fellini? Amanti per 17 anni Oggi ho un sacco di ragazzotti che

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ha parlato a cuore aperto della sua lunghissima storia d’amore segreta con Federico, durata 17si è confessata a Mara Venier, ospite del programma Domenica In. L’attrice ha anche rivelato di aver tradito nella sua vita, più e più volte. “Quando lui mi ha detto ‘basta essere’ io non ho accettato. Noi eravamo da 17insieme, una storia clandestina che aveva sempre creato problemi. Era un’emozione incontrarsi. Ho pensato: ‘Se quest’amore così irreale e fantastico io la trasformo in qualcosa di normale, rischio di romperlo’. Volevo conservare l’amore straordinario che è ancora dentro me, dovevo lasciarlo così com’era, senza banalizzarlo. Ho preferito chiuderlo nel momento più bello ed è rimasto così”.L’attrice ...

francoesp59 : @ZeusMega Mi sono ricreduto su Sandra Milo ( non conoscevo bene la sua storia ) , veramente una grande donna, una… - 1926_NA_ : 'Poi quando lui mi ha chiesto di venire allo scoperto e di avere una storia regolare gli ho detto NO ! Ho avuto pau… - 1926_NA_ : 'io e Federico ci siamo amati per 17 anni, nonostante lui era il compagno della mia amica. Lei donna molto intellig… -