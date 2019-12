Leggi la notizia su firenzepost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Nei guai è finito un 21enne di nazionalità kosovara, in Italia senza fissa dimora. Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato, sequestrandogli mezz'etto di

FirenzePost : San Lorenzo: spacciatore kosovaro sorpreso dalla polizia municipale, vendeva droga a due minorenni - eclipswon : agosto altri diciottesimi, san lorenzo in spiaggia, centro commerciale e mc donalds in vespa con il mio attuale boy… - toralesivan : ?????? (@ Salemma - San Lorenzo Shopping in San Lorenzo, Central) -