Samantha Morton e la commovente lettera al suo "angelo": "Grazie per avermi lasciato piangere per mia madre" (Di domenica 29 dicembre 2019) Samantha Morton ha scritto una commovente lettera rivolta allo sconosciuto che l'ha aiutata dopo la perdita della madre. Samantha Morton ha voluto pubblicamente ringraziare uno sconosciuto che l'ha aiutata in un momento molto difficile della sua vita personale dalle pagine di The Guardian. L'attrice è intervenuta sul quotidiano per condividere un'esperienza che le ha cambiato la vita, argomento al centro degli articoli pubblicati dalla testata britannica. Samantha Morton ha scritto: "Caro sconosciuto, spesso mi chiedo se tu fossi un angelo". La star di The Walking Dead, serie in cui interpreta la temibile Alpha, ha proseguito: "Mi sentivo spaventata, persa, sola, straziata, alle prese con un'inaspettata ondata di dolore. Ero impegnata nelle riprese distante dalla mia casa, dai miei ... Leggi la notizia su movieplayer

