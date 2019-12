Salvini | Sconcerta Madonnina decapitata | è odio verso il Natale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Stefano Damiano Il leader della Lega si diceto per quanto fatto da alcune persone allain Calabria “Èla nostra cultura eil". Con queste parole su Twitter, Matteoesprime il proprio "sconcerto" su quanto accaduto a Briatico, in Calabria, dove delle persone hanno deturpato la statua della Madonna del Mare lasciando attonita l'intera comunità. I vandali, non ancora identificati, hanno decapitato la statua della Madonna e del Bambino e poi hanno lasciato le teste ai piedi dell'effige, che si trova in una grotta nei pressi della scalinata di ingresso alla spiaggia. Sull'episi carabinieri della stazione locale hanno avviato le indagini ed hanno eseguito alcuni accertamenti tecnici nel tentativo di identificare i responsabili. I fatti hanno provocato sconcerto nel piccolo centro nel vibonese e Matteo, che in ...

MarinellaU : @EdoPiso @matteosalvinimi Sei un cretino tu e tutti i comunisti come te, Prato è nella merda perchè la sinistra ce… - bezzifer : #ItaliaViva, voterà #Sì all’autorizzazione a procedere contro #Salvini. Non chiedetemi come faccio a saperlo, perch… -