Salvini contro Lamorgese | con l’accordo di Malta studio diverso dei numeri

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 29 dicembre 2019)attacca, sbarchi in aumento e sono costretto ad un processo perché ho difeso il mio paese. Intanto dal Viminale fanno sapere che in Italia nel 2019 ci sono stati 11.439 sbarchi, 6.304 conMinistro. In attesa del processo per sequestro di persona, Matteotorna a parlare del problema immigrazione in Italia. L’ex … L'articolo, con l’accordo dideiproviene da www.meteoweek.com.

crippa5stelle : Le parole di Bossi contro i meridionali sono inqualificabili, vergognose e offensive e mostrano tutta la vera natur… - AlessiaMorani : La vergogna del decreto #Salvini!Multe da 4.000 euro agli operai in sciopero: la Questura applica il decreto Salvin… - NicolaPorro : Toh, la riforma digitale del #governo la firma la #Casaleggio. Ma per il Fatto non è conflitto d’interessi, preferi… -