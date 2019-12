Salvini contro la neo-ministra della Scuola Lucia Azzolina I commenti sessisti dei fan

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 30 dicembre 2019)la neo-. I fan: “Può fare un altro genere di orale sta qui” Il leader leghista Matteoattacca in un post su Facebook la neo(M5S). Lo fa riportando una frase che attribuisce alla, che recita: “Al concorso per presidi sarebbe bello se l’orale fosse anonimo”. Idei fan in replica al post su FB sonoe volgari. Uno scrive: “Di orale può fare altro sta qui”. Un altro ancora: “Bè la faccia da po..ini ce l’ha…” e così dicendo. La neoè una ex preside fino a pochi giorni fa sottosegretario all’Istruzione. Ora che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha diviso in due il ministero dell’Istruzione, larivestirà il ruolo di ministromentre ...

