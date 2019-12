Salviamo la Costiera Amalfitana | l' appello di Padre Enzo Fortunato | Domenico

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) “Impegniamoci tutti per salvare la”, è l’che hanno lanciato, dalle colonne del Corriere della Sera,, il sociologoDe Masi, e lo scrittore Antonio Scurati.“Il fuoco di fila che i media trasmettono sulla devastazione dellalascia sgomenti anche se si tratta di una catastrofe annunziata. Terrazzamenti non solo preziosi ma anche bellissimi, costati vite intere di impegnata fatica agli antichi abitanti, vengono spazzati via in poche ore per l’ingiuria del clima unita all’incuria degli uomini. Eventi analoghi si abbattono sul litorale e sugli abitati”, si legge nella lettera.Da qui la richiesta di un impegno di tutti, istituzioni e cittadini, per fermare la devastazione. Per prendersi cura della terra: “In quanto cittadini dellaci sentiamo doppiamente ...

