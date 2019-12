Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) A, nella fontana adiacente l’auditorium diSant’Alfonso è stato trovato morto un gattino. Subito scartata l’ipotesi di una bravata da parte di baby gang.muore affogato nella fontana Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, un gattino è affogato nella fontana diSant’Alfonso (), nei pressi dell’auditorium. Nessun gesto ignobile o violenza su animali, si è trattata di una semplice fatalità, secondo quanto riporta il comune campano. Ad accertare la causa naturale di morte del felino sono state le telecamere di sicurezza presenti nei pressi delladel quartiere Pagani, che hanno registrato il tutto, smentendo così ogni possibile voce di una bravata da parte di qualche baby gang: “Si vergogni chi ha puntato il dito contro la nostra città – ha affermato il consigliere comunale Gaetano Cesarano – ...

notizieit : #Salerno, gatto annega in Piazza sant’Alfonso - salernocitta : Salerno: Mercatini Cilentani il 5 gennaio 2020 presso l’ex Scuola Gatto in via Raffaele Di Palo… -