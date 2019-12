Salernitana ko a La Spezia | granata fuori dalla zona play off

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLa– Si arresta la corsa dellache dopo la vittoria con il Pordenone nel Boxing day cade a Lasotto i colpi della squadra ligure. Gli uomini di Italiano si portano in vantaggio dopo soli 5 minuti grazie al gol di Ragusa che va a segno da pochi passi su assist di Maggiore. Il raddoppio arriva all’83’ quando Gyasi è bravo a ricevere palla da Ricci e battere Micai. Inutile, un pinuto più tardi, il gol di Jallow che sfrutta la torre di Djuric per accorciare le distanze. Nel finale ihanno la chance del 2-2 ma sono sfortunati in quanto la conclusione di Lombardi viene deviata sul palo da Scuffet.off. L'articoloko a Laoff proviene da Anteprima24.it.

