Sala attacca la Lega: “Ci portano alla rovina”. Fontana ribatte: “Fa il ganassa” (Di domenica 29 dicembre 2019) Botta e risposta a distanza tra il sindaco di Milano Beppe Sale e il governatore della Lombardia Attilio Fontana: il primo cittadino ha accusato la Lega di non saper gestire i rapporti internazionali: "Questi ci portano alla rovina", ha tuonato da Imola dove si trovava per la presentazione del programma di Stefano Bonaccini, candidato alle regionali in Emilia Romagna. Leggi la notizia su milano.fanpage

