Ryanair offerte pazze per gennaio 2020 | voli a soli 5 euro

(Di domenica 29 dicembre 2019)e saldi pera 5lancia ledi fine anno, ala compagnia low cost irlandese ha messo a disposizione dei suoi clientia partire da. L’offerta è disponibile fino ad esaurimento posti. I biglietti a 5in vendita sucomprendono solo il bagaglio leggero a mano, un borsone per capirci. Se volete aggiungere il trolley dovete acquistare il priority che ha comunque un prezzo contenuto, circa 10in più rispetto alla tariffa standard.a 5, a 9, 12 o 14Dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serioper Vienna a 5, 62; a Bordeaux, Bristol, Budapest, Bucarest, Sofia e Marsiglia a 9,99; a Parigi, Barcellona, Bordeaux e Oslo si vola con appena 12,99; a Berlino con 13,99; Copenaghen, Madrid, Stoccolma e Santander a 14,99 ...

