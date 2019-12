Rusty il cagnolino abbandonato davanti al supermercato

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 29 dicembre 2019) Poche settimane fa, i clienti di un negozio a New Orlenas, hanno notato che nel parcheggio era stata abbandonata una scatola. Quando l’hanno aperta, hanno scoperto che dentro c’era un piccolo, solo ed impaurito. Aveva un collare shock e non riusciva proprio a fidarsi di nessuno. Le persone che lo hanno trovato, sono rimaste sconvolte nel vedere quella scena, non avrebbero mai immaginato che la crudeltà umana potesse arrivare a tali atrocità. Non potevano lasciarlo lì solo, in quelle condizioni ed ovviamente, hanno subito chiesto aiuto ai volontari di Metairie Humane Society, che quando hanno capito la gravità della situazione, sono andati subito sul posto. Il cucciolo era solo, triste ed. Aveva il terrore degli esseri umani e non si faceva toccare da nessuno. I ragazzi sapevano che non sarebbe stato facile aiutarlo. Nonostante tutto, hanno deciso di ...

