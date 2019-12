Russia | giovane miliardario distrugge Suv perché scomodo

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Inuninfluencer ha pubblicato sui social un video in cui guarda il suo costoso Suv cadere da un elicottero soloil mezzo non era comodo.influenceril suo “” Suv InIgor Moroz,influencerha voluto postare sui social un video in cuiil suo Suv dal costo di 240mila euro. Il motivo di questo gesto? Semplice, per ilyoutuber e instagrammer, il veicolo era “poco comodo e funzionava poco bene“. Per questo motivo ha ingaggiato il pilota di un elicottero per portare in alta quota fino a 300 metri la sua Mercedes AMG G63 Edition 463 e poi lasciarla cadere a terra,ndolo completamente. Nel video è presente anche il ragazzo che seduto su una sedia di plastica si gode la scena “divertente” sulla neve, con tanto di occhiali da sole, ...

