Russia: da Usa allerta su attentato

"Putin ha ringraziato Trump per le informazioni ricevute attraverso i servizi di intelligence che hanno aiutato a prevenire attacchi terroristici in".Così una nota del Cremlino. I due presidenti hanno quindi "concordato di portare avanti la cooperazione bilaterale nella lotta al terrorismo", si precisa ancora nella nota. Le informazioni trasmesse dagli Usa riguarderebbero attentati in preparazione per i festeggiamenti di Capodanno a San Pietroburgo,precisano gli 007 russi.(Di domenica 29 dicembre 2019)