Rula Jebreal al Festival di Sanremo? Amadeus avrebbe contattato la giornalista - (Di domenica 29 dicembre 2019) Francesca Galici Svolta inattesa di Amadeus, che avrebbe preso contatti con Rula Jebreal, giornalista nota per aver partecipato a numerosi programmi tra i quali Annozero di Michele Santoro Inizia a prendere forma la 70esima edizione del Festival di Sanremo, che nell'edizione del settimo decennale sarà in mano ad Amadeus. In queste ore sta circolando il nome di una valletta “outsider”, Rula Jebreal, giornalista palestinese, con cittadinanza israeliana e naturalizzata italiana. Amadeus vorrebbe che la donna fosse nella rosa delle 10 vallette che lo accompagneranno per tutta la durata del Festival di Sanremo e che cambieranno in ogni serata. A lanciare l'indiscrezione è stato il sito Dagospia, che avrebbe raccontato di un incontro tra Amadeus e Rula Jebreal in un noto hotel di Milano nei giorni scorsi. La giornalista avrebbe dato la sua disponibilità al conduttore e sarebbe ... Leggi la notizia su ilgiornale

