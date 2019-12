Romina Power | “Farò di tutto per portarla al Festival di Sanremo 2020”

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019) Cristiano Malgioglio confida che tenterà di portarealdi2020 L’operazione ‘portiamoaldi2020’ può considerarsi ufficialmente partita. Almeno per Cristiano Malgioglio. Pur invitata in qualità di ospite d’onore, la cantante americana pare infatti molto titubante sulla partecipazione alla kermesse canora, in programma dal 4 all’8 febbraio 2020. Attualmente in Svizzera, dove sta promuovendo il suo nuovo singolo Notte Perfetta, l’opinionista del Grande Fratello ‘Nip’ si augura di strappare ail ‘sì’. All’agenzia Adnkronos promette che insisterà moltissimo e spera di riuscire nell’intento, pur consapevole di quanto sia delicato il compito. Lei possiede, infatti, una forte personalità. Da poco il paroliere ha scritto una canzone per la coppia più amata dello spettacolo italiano e sferrerà l’offensiva nel corso della ...

