Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 dicembre 2019) Mentre si appresta a terminare l’anno più ricco di cambiamenti della storia giallorossa, in casasono in corso due trattative molto diverse tra loro: una per la cessione del pacchetto di maggioranza di A.S.e l’altra per ildi. Due situazioni strettamente legate tra loro. Infatti solitamente quando la trattativa per la cessione di una società è in fase avanzata, la stessa tende a non fare operazioni di straordinaria amministrazione limitandosi all’ordinaria amministrazione. Detto più semplicemente, la società vicina alla cessione tende a portare avanti la normale attività operativa senza investire risorse, in termini di uomini e denaro, per futuri sviluppi. Il rischio è che il mercato invernale della squadra di Fonseca sia quindi ‘congelato’. Il che vuol dire niente budget economico da investire. E questo avverrebbe nel ...

romadailynews : Roma: il punto su #Friedkin e il calciomercato di gennaio: Mentre si appresta a terminare l… - giankap : @osv_angelo @GRAB_Roma @jacopogiliberto @virginiaraggi @nzingaretti @dariofrance Credo che il punto non fosse la.co… - nextlevelxcx : Un anno fa oggi ero a Roma Un anno fa visitavo luoghi stupendi, mostre e monumenti che mi lasciavano senza fiato Un… -