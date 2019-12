Roma | Friedkin alza la posta | sul piatto 780 milioni

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) C’è molta riservatezza in merito alla trattativa tra Pallotta eper la cessione della. La differenza tra la domanda e l’offerta è di circa 50: il magnate texano offre infatti 750di euro, Pallotta nel vorrebbe 800. La trattativa è comunque più viva che mai e dopo una fase di stallo sembra che ora ci sia stata una svolta. La svolta, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata proprio dache avrebbeto lain gioco arrivando ad offrire almeno 770, se non 780. Leggi su Calcionews24.com

Solano_56 : 'Vicino l'accordo, puntiamo a chiudere prima di Capodanno' - un dirigente vicino alle trattative Pallotta-Friedkin… - Solano_56 : Dan Friedkin-Roma: ci siamo quasi - IsaaakCAErvello : RT @ElioLannutti: As Roma, la cessione è ad un passo. Friedkin e Pallotta verso l'accordo -